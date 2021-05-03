印度新冠疫情再度大爆發，國民黨前副祕書長蔡正元接獲印度台商和外商急需製氧機，向他求救。蔡正元斷言「新南向政策完了」，也提醒台灣，自己除了口罩、篩劑、疫苗外，最好也要備妥製氧機。

蔡正元在臉書指出，台灣從陳水扁到蔡英文，想讓對外投資和貿易不要過度集中在中國大陸，搞所謂「新南向政策」，希望把台灣的貿易和投資，轉向去南亞的印度和東南亞的國家，多年來花了不少納稅人的錢，不但在中國大陸的集中度越來越高，對印度和東南亞也未見成效，使當年搞太陽花運動的學潮份子，至今都還靠賺自大陸的錢在過日子，太陽花就像騙人騙己的雞頭，在出賣假貞操一樣令人噁心。

雪上加霜的是，印度疫情像火山爆發，極有可能向東南亞擴散，為配合新南向政策的台商和台幹，已有人染疫死亡。

蔡正元說，有印度台商和外商急需製氧機，透過關係向他求救，希望買得到製氧機。台灣島內產量有限緩不濟急，他希望臉書好友若有貨請告知，他也只好轉向大陸台商和陸商，要求人道援助緊急擴產調貨 ，希望過了五一假期後，能調貨出口去印度。

蔡正元強調，這波印度疫情更直接宣告，台灣的新南向政策已經崩解，現在真正緊要的事，台灣自己除了口罩、篩劑、疫苗外，最好也要備妥製氧機，不知道印度疫情什麼時候藉著新南向的路線逆反著走，擴散到台灣。

(中時 )