知本老爺酒店擁有183間房間、3間不同型態餐廳，溫泉取自最富盛名的「美人之湯」碳酸鈣泉。（知本老爺酒店提供）

華泰瑞苑位於墾丁國家森林遊樂區內，緊鄰社頂自然公園、梅花鹿復育區等旅遊勝地，於泳池戲水可遠眺大尖山。（華泰大飯店集團提供）

全台飯店進入度小月階段，為互相拉抬住房率及知名度，近期不少飯店攜手聯賣。此回花蓮瑞穗天合國際觀光酒店、台東知本老爺酒店與墾丁華泰瑞苑首度合作，3家度假型酒店推出「南迴花東頂級度假遊」住房專案。

專案即日起至6月28日接受電話訂房，讓旅客徜徉於瑞穗溫泉、知本溫泉以及墾丁大尖山與大灣海景，瀏覽花東縱谷、南迴公路美景，享受環半島之旅。結合溫泉、多元戲水設施與國際悅椿Spa的瑞穗天合國際觀光酒店，為近年來花蓮最夯的度假選項；知本老爺酒店是國內首家溫泉主題的國際度假酒店，打造出全齡度假特色，並為觀光局評鑑的5星級休閒飯店；華泰瑞苑曾拿下全台唯一的德國紅點設計獎，是屏東頗受矚目的度假飯店。

業者表示，此次國內3家度假酒店共推「南迴花東頂級度假遊住房專案」，串聯了瑞穗溫泉、知本溫泉以及墾丁國家森林遊樂區，民眾可探訪花蓮、台東、墾丁的大自然景觀，並深度體驗3家不同風格酒店的度假型態。

業者說明，專案需4天3夜需連續住房，可依行程安排入住瑞穗天合國際觀光酒店、知本老爺酒店、華泰瑞苑各1晚，合算平均雙人每晚不到7200元，房型限量銷售、不可分拆使用，入住第1日需為周日至周三其中1天。

瑞穗天合國際觀光酒店擁有全台灣首座結合親水、溫泉特色的金色水樂園，占地2300坪，從室內到室外，冷水到溫泉，針對全客群多元的設施包括跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、無限樂園、旋轉木馬、小火車、小旅人樂園與電競室等，適合親子、樂齡以及3代同堂闔家出遊；近期酒店也邀集地方成立瑞穗市集，結合原住民與在地農特產，搭配安排各式闖關活動。

知本老爺酒店擁有183間房間、3間不同型態餐廳，溫泉取自最富盛名的「美人之湯」碳酸鈣泉，並邀請國內外建築設計師打造出3種不同風格的室內戶外風呂，頗具日式風情的設施，讓旅人如同秒飛日本泡湯；如三代出遊時，銀髮族可泡湯健行、展覽參觀；中壯年可享受Spa、健身房、夜間小酌、體驗當季限定活動；小朋友可交給酒店的小頭目活動營，從事DIY體驗、溯溪、原民文化巡禮等活動。

華泰瑞苑位於墾丁國家森林遊樂區內，緊鄰社頂自然公園、梅花鹿復育區等旅遊勝地，曾是先總統蔣公指定的度假行館，其客房設計，大量採用大片窗景，將四時風光融入居室之中，清綠色彩的設計風格及溫潤光調，增添溫暖的氛圍，強調戶外景觀延伸的沐餐廳及MU LOUNGE，設計成畫框的落地窗以及戶外座位區，擁有遠眺大尖山及大灣海景的絕佳視野。

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(中時 )