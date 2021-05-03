豐興本週鋼筋價格大漲 每公噸漲400元 10:492021/05/03 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興（2015）開出本週內銷盤價，全面調漲廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，依序每公噸漲200元、400元及600元，漲幅約1.8％～2.41％。豐興調漲後，廢鋼每公噸收購牌價為11,300元、鋼筋每公噸牌價為21,000元、型鋼每公噸牌價為25,400元。 高點選股術 投信點名原物料 航運飆10倍變帶頭老大 2檔鋼鐵趁機強攻 (工商 ) #豐興 #本週 #每公噸漲 #依序 #鋼筋價格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》貨櫃運費6月蓄勢待漲 海運業者再笑開懷2年 07:452021/05/03 財經 《商情》憂供不應求 紐約鈀金觸及3000美元 09:442021/05/03 財經 看屋筆記：三民區鑫天地2期(個案＋價格分析) 09:002021/05/02 建案開箱-高雄 拓展內銷 讓鰻魚上國道、滑進食道 12:442021/05/03 財經 鰻魚量增價降 親民鰻魚「上國道」 11:312021/05/03 生活 彰銀兩大陣營外圍 減碼持股 04:102021/05/03 金融．稅務 《鋼鐵股》豐興開高盤 鋼筋連6漲 10:522021/05/03 財經 《類股》多頭滾棉球 紡織包紅衫 10:352021/05/03 財經 警破黑幫製毒廠 還揪出大批軍火 04:102021/05/02 社會新聞 瑞軒第一季每股盈餘6元 寫歷史新高 15:052021/05/03 財經 櫃買董座陳永誠：櫃買IPO 創近五年新高 04:102021/05/02 產業特刊 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 台股爆量重挫344點 專家說未來這兩天很關鍵 - 財經 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 5.7億現金買信義區豪宅 傳神秘客是NBA灰熊老闆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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