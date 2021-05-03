豐興（2015）開出本週內銷盤價，全面調漲廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，依序每公噸漲200元、400元及600元，漲幅約1.8％～2.41％。豐興調漲後，廢鋼每公噸收購牌價為11,300元、鋼筋每公噸牌價為21,000元、型鋼每公噸牌價為25,400元。

(工商 )