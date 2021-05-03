台灣特色作物及農產品種類多元，但是，農民從事初級加工多屬小型、簡易樣態，不易取得工廠登記證，農委會為協助農民突破困境，2020年起建立農產品初級加工管理制度，並提供全方位的輔導措施，並已在全國輔導15家取得農產品初級加工場登記證，效力等同工廠登記證，其中北部地區占7家。

農糧署北區分署指出，農產品初級加工場之安全衛生管理比照食品廠等級，其作業場所需符合食品良好衛生規範準則之規定，除此之外，食品工業發展研究所開設教育訓練課程，並於各農業改良試驗場所建置農產品加值打樣中心，及設置農產加工整合服務中心，提供一站式諮詢服務窗口，同時組成專家輔導團隊，經由現場訪視、協助改善場區動線、作業環境及建立品保制度。

北區分署說明，農民要申請工廠登記證不容易，為創造地方特色、提升農產品附加價值，確保農民收益並串連農業生產(一級)、農產加工（二級）到直銷（三級），推動六級化產業，目前輔導轄內農產品初級加工場已有7家取得登記證，結合在地特色產業包括有新北市石門阿里磅紅茶、三峽碧螺春綠茶、桃園平鎮青仁黑豆、桃園楊梅2號仙草、新竹竹東洛神葵及苗栗公館紅棗，將在地小農品牌加值升級，結合食農教育及農場體驗等多元行銷策略，推廣給更多消費者知道。

北區分署長王安石進一步說明，民眾關注食品安全議題，逐漸形成信賴「手作、天然、無添加」的小農加工品，產品來源安全可追溯，在政府完善的制度輔導及把關下，有心投入加工量產的農民，符合3章1Q可溯源農產品及公告的加工方式與品項，在合法的農地上建置農糧產品加工室，通過課程培訓後，即能向所在地縣市政府申請「農產品初級加工場登記證」。

(工商 )