為幫助偏鄉孩童有更完整的教育機會、無虞的生活扶助、妥善的健康照顧，王品集團「原燒O-NiKU」再度與「兒童福利聯盟」合作，義賣「一人衣愛助兒盟」愛心T-shirt，今年推出白、灰、粉3款愛心T-shirt，只要以349元認購一件，即贈送原燒O-NiKU「350元愛心折抵券」一張，消費一客套餐即可抵用，5/4日起開放購買、T-shirt限量4萬3千件。義賣所得扣除成本後，將全數作為弱勢家庭兒少生活、就學和就醫基金。

王品集團「原燒O-NiKU」已連續13年與「兒童福利聯盟」合作，義賣「一人衣愛助兒盟」愛心T-shirt，至今銷售超過43萬件、募款金額破億元，每年幫助超過5,000名孩童。

今年的愛心T-shirt以「Smile」為設計主題，希望社會充滿更多微笑、更多善意，除了推出白、灰兩款經典好搭的顏色外，更有限量3,200件的粉色特別版，不論大、小朋友都很適合。自2009年開始，原燒O-NiKU與兒福聯盟共同發起「一人衣愛助兒盟」活動，透過台灣製的純棉設計T-shirt，搭配藝人愛心號召及原燒O-NiKU的品牌行銷力、通路優勢，邀請民眾認購愛心T-shirt，幫助更多弱勢孩童，其中金曲歌王蕭敬騰、創作才子韋禮安也都曾為孩子們貢獻心力，今年則邀請人氣男星陳昊森代言。

「原燒O-NiKU」主打5款雙人燒肉套餐，9-11款肉類、海鮮組合，搭配沙拉、炊飯、甜點等，打造業界CP值最高燒肉套餐！其中獨家「鑽切牛小排」使用美國PRIME等級牛小排、總長50公分，獨創鑽石切割法讓肉質同時擁有外酥、內嫩兩種口感，專人燒烤服務讓你暢快吃肉。為鼓勵民眾「衣」起守護孩子的未來，原燒O-NiKU加碼早鳥優惠，6/30日前憑「350元愛心折抵券」到門店用餐，再送「燒肉棒棒糖」一支。

(工商 )