華航機師、諾富特飯店疫情延燒，其中飯店主管（案1129）的兒子、先生、女兒也都相繼確診新冠肺炎，分別是案1134、1135及1136；由於昨晚傳出案1136曾在4月19日到花蓮玩，甚至在當地租借機車，下榻花蓮市區某旅店，花蓮鄉親人心惶惶。對此，花蓮縣衛生局今澄清，到昨天晚上為止，並沒有得到確診者足跡有至花蓮的消息，不過仍呼籲民眾不要掉以輕心。

不少花蓮人昨天晚上陸續在Line上收到案1136的活動史，指出她曾在4月14日至20日和朋友進行花東行，並在19日搭乘莒光號81班次8車38號抵達花蓮，在當地租摩托車，入住花蓮市區某生活旅店。

旅館今天早上接受記者電訪趕緊澄清表示，昨天晚上看到這消息後有立即做過確認，沒有相關資訊，不過除了每天都會進行例行的消毒作業外，今天也會再請廠商進行全面性的大消毒作業，讓即將入住的遊客們安心。

花蓮縣衛生局長朱家祥今天上午參加「花蓮縣帶狀皰疹免費接種」記者會時表示，目前中央疫情指揮中心列出確診者的足跡，到昨天晚上為止，並沒有看到有確診者的相關足跡到花蓮來。

朱家祥說，儘管花蓮目前沒有相關案例，還是會保持高度警戒，尤其針對縣內的防疫旅館會更積極督導，協助他們在防疫措施上能夠落實到位，而社區感染更不能掉以輕心，縣府已責成相關單位針對觀光重點處每天進行消毒作業。

疫情擴散，外縣市不少重要景區及觀光市場已陸續實施人數總量控管，朱家祥表示，目前花蓮還不需要做到這部分，不過民眾進入八大場所須戴口罩、實名制、勤洗手及監測體溫等，落實中央的防疫政策 。

51連續3天假期，花蓮湧入不少觀光人潮，針對東大門夜市、太平洋公園等人潮容易聚集的地方，花蓮縣環保局每天都會派同仁去消毒，此外，由於上周六、日是四技二專統測，環保局待考生離開後，亦有在考場進行消毒作業。

(中時 )