受到美股上周收黑以及疫情擴大影響，台北股市今(3日)早盤重挫逾280點，指數失守17300點關卡，電子權值股開低走低，面板族群更成重災區，友達、群創跌幅逾7%，彩晶更被打到跌停板，傳產的航運、鋼鐵、玻璃族群勉力扮演撐盤功能。

台股開盤下跌61.14點，以17505.52點開出，指數開低走低，盤中跌至17278.34點，下跌288.32點，指數失守17300點，台積電開盤即失守600元整數大關，以595元、下跌5元開出，盤中一度跌至590元，聯電開盤即下跌1.7元以55元開出，盤中跌幅擴大，跌至53.7元，股價上周剛創新高的聯發科也一度下跌105元，跌至1080元，鴻海盤中也下跌4元至112元。

面板族群可說是重災區，瑞信證券認為面板價格漲勢可能自第3季起放緩，第4季起恐將陷入供過於求狀態，因而調降友達評等至「中立」，開出面板雙虎股價狂飆後第一槍，友達股價跳空開低，盤中一度跌至30.05元，勉力守住30元大關，群創也跌破30元，一度來到27.4元，下跌2.7元，小尺寸的彩晶盤中更一度被打到跌停價26.25元。

航運族群今日仍扮演重要撐盤角色，長榮、陽明雙雙站上80元大關，漲幅逾7%，萬海則衝破百元大關，一度上漲8.3元至103元。

(中時新聞網)