IKEA宜家家居推出的「鯊鯊包」引發熱潮，民眾狂掃瘋搶，臺北市職能發展學院不甘示弱，4月份推出「大包小包蝶蝶樂~蝶谷巴特親子袋 DIY」及「創意掛飾製作」等體驗營課程，北市勞動局長陳信瑜表示，將邀請針對中高齡者或中輟生等對象，一起開心動手DIY，習得職場技能。

面對瞬息萬變的就業市場，部份的人對未來職場方向，感到無所適從，或對轉職過程中躊躇不前，職能發展學院對此辦理多元職能體驗營課程，提供社會大眾可短時間內，一窺各職類工作特性的平台，有助於民眾了解職場特性，建立適合的職涯目標與方向。

陳信瑜說，職院4月份針對不同的參訓對象，辦理了11場次職能體驗營課程，總計參訓人數144人。其中自辦課程部分，包含針對中高齡及高齡者，辦理「幸福烘焙」、「簡報介紹」、「大包小包蝶蝶樂~蝶谷巴特親子袋 DIY」、「濾掛式咖啡製作」等4班體驗營課程。

針對一般民眾（青年優先），辦理「居家給排水」等1班體驗營課程；在委託合辦課程部分，針對國中中輟之虞及高關懷學生，辦理「創意掛飾製作」、「中式餐點實務」、「社群行銷」、「義式咖啡與拉花」等4班體驗營課程；針對受法院觀護少年辦理「玩車人」等1班體驗營課程；對於社區婦女，則辦理「烘焙」等1班體驗營課程。

陳信瑜說，希望能夠讓弱勢或特定對象有參與體驗的機會，以滿足社會各類民眾職能體驗的需要，並透過體驗營規劃短天期（半天、1天）、實作式的活動方式，了解不同行業或產業的特性，及早調整求職方向。

職院表示，關於相關課程的開課時間、地點及詳細內容，可上臺北市職能發展學院官網(https://www.tvdi.gov.taipei)或電洽：02-28721940查詢。

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