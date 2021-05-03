美股上週五收低，台積電ADR跌1.98%，台積電(2330)今開低走低，股價跌破600元關卡，一度達590元，跌10元，拖累台股下跌。

美國CBS發布預告，將於美東時間5月2日晚上七點播出台積電董事長劉德音首度接受電視台訪問的報導，依據CBS預告，劉德音回答記者提問關於美國人是否該擔心晶片都在亞洲製造、車用晶片短缺等議題。

台積電董事長劉德音接受美國CBS新聞節目60 Minutes專訪，據預告內容指出，劉德音再度強調，晶片短缺與晶圓廠所在地無關，他並認為，6月底將可趕上車用晶片客戶的最低需求，但這不代表車用晶片短缺情況，將在2個月後結束。

美國CBS發布預告透露，將於美東時間5月2日晚間7時，播出劉德音接受採訪的節目內容，在CBS的預告內容中，節目主持人Lesley Stahl提問關於車用晶片短缺情況，使車廠被迫減產等待，損失數十億美元。

劉德音回應，去年12月時聽聞車用晶片出現短缺，台積電在今年1月，盡可能擠出更多晶片產能給車廠，預期到6月底，將能趕上客戶的最低需求。不過，劉德音表示，這並不代表車用晶片短缺情況，將在2個月後結束，供應鏈還需進行自我調整，車用供應鏈既長又複雜，供給循環約須7至8個月時間。

Lesley Stahl也提問，美國人是否該擔心大多數晶片都在亞洲製造；劉德音回應，「這跟在亞洲或非亞洲生產無關，而是與疫情的出現有關，因此無論生產基地在哪裡，都會出現短缺情況。

(時報資訊)