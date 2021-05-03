富邦金(2881)旗下富邦證券積極拓展市占，已於4月取得美國國稅局合格中間機構(Qualified Intermediary，簡稱QI)資格，凡投資人透過富邦證券複委託交易美國股票、特別股或債券ETF，只要是美國國稅局認可具利息性質的配息將免扣繳30％稅款，並追溯自2021年1月1日起適用；同時，僅有中華民國稅籍之個人或法人則可免填W-8BEN/W-8BEN-E聲明書，將有助於提升投資人的投資效率，投資美國市場將更具便利性。

根據美國稅法，投資人在台投資美股，需依最高稅率30％「預扣」所得稅額，投資人再向國家稅務局申請退稅，退稅過程的時間及費用都增加投資人成本及困擾。富邦證表示，客戶之配息若符合自動退稅的項目，會協助投資人取得退稅款項，今年起取得QI資格，則更能簡化複委託開戶流程，滿足投資人多元理財需求。

富邦金公開收購日盛金成功，市場也關注富邦證整併日盛證後市占將達9.13％，將超越開發金(2883)旗下凱基證，僅次於元大金(2885)旗下元大證；重新改寫證券市占排名。

(時報資訊)