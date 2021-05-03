台股強勢攻堅，投資專家看全球資金行情持續，有利於5月維持類股輪動上揚格局及攻堅萬八行情。雖然經濟面向好，但台灣疫情增溫，加上報稅月以及指數創高投資人先行保守，今日台股大跌逾200點，水泥股優勢盡失，受到賣單調節影響，台泥(1101)回檔逾1%，面臨50元保衛戰；亞泥(1102)上周四先行失守5字頭，引發賣壓，多方苦守49.5元。幸福(1108)、信大(1109)早盤展現抗跌氣勢，可惜空方當道難以撐住紅盤，先後轉跌。

原物料行情讓傳產族群黃袍加身，成為台股新一波漲勢的動能，水泥股自4月中旬起漲，其中台泥(1101)自40元三級跳來到58.7元，一度逼近60元關卡；二哥亞泥(1102)也來到55元門前，雖然近來漲多拉回，但硬守高檔價位區，量價平盤搭上高殖利率題材，水泥股休息之際仍有買盤積極進場，惟綜所稅、營所稅及房屋稅都在5月同步開徵，以往大股東多會出脫持股納稅，使得台股5月行情漲跌各半，雖然今年景氣明顯翻揚，再加上資金充沛，台股不見得會受到影響，但5月首個交易日台股就在疫情的影響下，大跌逾200點，影響投資人信心，水泥股承受賣壓，持續回檔。

今年以來大陸水泥市場甩開疫情陰霾後已恢復正常，大陸當局大力推動基建基建項目、政策支持供給側改革，並持續嚴控產能供給下，市庫存量的降低，外界認為大陸水泥價格上漲趨勢將到5月底，在水泥價格支撐下，Q2西進水泥企業可望超過首季，也因此引發水泥股一波強勁漲勢，即使台股動盪影響類股表現，然基本面才是股價表現的最終依歸，股價整理之際亦是擇優布局良機。

(時報資訊)