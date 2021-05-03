日本2H廢鋼報價小漲，澳洲鐵礦砂續揚，原料成本居高不下且需求續強，豐興(2015)今日開出本周盤價，全面開高盤，廢鋼漲200元重回漲勢，鋼筋續漲400元，鋼筋為連續第六周漲價，累計漲2200元。此外，型鋼基價上漲600元。

國際鋼鐵原料價格持穩高檔，豐興今日開高盤；其中，原料面的廢鋼漲200元，為每公噸1萬1300元；鋼筋調漲400元，為每公噸2萬1000元。型鋼產品漲600元，為每公噸2萬5400元。

回顧上周，國際原料行情持穩，豐興上周廢鋼開平盤；隨著原料價格持穩高檔加上需求續旺，鋼筋上周為連續第五周漲價，本周續漲，為連續第六周漲價，累計漲2200元。

國際原料行情漲跌互見，仍在高檔整理，日本2H廢鋼報價小漲5美元為每公噸455美元，美國貨櫃廢鋼報價小跌2美元為425美元，澳洲鐵礦砂由每公噸185.1美元上漲至186.45美元。

豐興去年在價格低檔時期接下不少鋼筋訂單，未料去年下半年廢鋼價格急漲，成本攀升，導致鋼筋產品第一季呈現小幅虧損，目前有將近半年的未交較低價訂單；隨著鋼筋價格逐步回升，鋼筋本季虧損不致擴大，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，法人看好公司第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。

(時報資訊)