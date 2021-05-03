聯詠(3034)將在本周四舉辦法人說明會，產能將為第二季最大關鍵，外資也釋出4種可能，有鑑於首季財報亮眼，故維持加碼評等、目標價744元。

美系外資表示，聯詠第一季財報亮眼，營收、稅後淨利均創歷史新高水準，展望第二季，預期整體驅動IC定價還有10~20%的漲價空間，部分產品更是逾20%，看好聯詠第二季營運的成長空間將再度創造驚喜，且趨勢將延續到第三季，故維持加碼評等、目標價744元。

美系外資表示，聯詠將在5月6日舉辦線上法說會，有機會釋出4種潛在可能，首先是在且產能豐沛下，第二季營收季增上看15%，單季毛利率上看50%；第二，為產能未受明顯限制，則預估第二季營收季增5~15%，單季毛利率為48.5%；第三，則是因產能受部分限制，則第二季營收季增加5%到季減少5%，毛利率落在47%；第四，在產能受到明顯限制下，季營收減少逾5%，毛利率為46.5%。有鑑於上述4種可能，預估對股價的影響分別是上漲5~10%、上漲0~5％、下跌0~5%以及下跌5~10%。

(時報資訊)