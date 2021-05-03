機師與諾富特飯店爆發群聚感染，台北市居家隔離252人創歷史新高，市長柯文哲3日公布防疫策略指出，施打疫苗是終極解決方式，目前因沒有出現不明感染來源個案，防疫措施延續秋冬專案，嚴格監視疫情變化，有問題才升高層級。

案1134為本國籍30多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工（案1129）同住家人，近期無出國史，於4月29日出現肌肉痠痛、咳嗽等症狀，衛生單位4月30日安排接觸者採檢，於昨天確診。根據疫調資料，案1134在4月27日曾搭乘254公車，至北市光復北路的7-11京復門市領錢，中午到巴雷巴雷印度餐廳用餐，下午搭672公車；4月28、29日則有搭262公車往返住家及公司。

由於本土疫情升溫，昨傳出北市府今天將宣布防疫升級計畫，不過，柯文哲表示，根據疫情變化保持滾動式修正，出現破動補起來就好，施打疫苗將會是終極解決方式，嚴格遵照SOP走，北市目前防疫策略是延續秋冬專案，嚴格監視疫情變化，有問題才升高層級，呼籲市民朋友口罩戴好，室內活動維持實聯制。

至於母親節將屆，不少鄰里都舉辦慶祝活動，外界擔心會成為防疫破口，北市副市長黃珊珊說，由於還未出現有不明感染源的本土個案，防疫措施維持秋冬專案，室內採實聯制、戶外活動要戴口罩，中央規定的8大類場所也要求必須戴口罩，母親節活動依了解在戶外都有戴口罩、沒有飲食。

外界關心開齋節、延至中秋節的台北燈節是否受影響，柯文哲強調，疫苗才是終極解決方式，2輪要打完要20周，也就是說，台灣在防疫上要延續過去戰略，在生活和經濟上取得平衡，給人民最少干擾狀態下展開防疫，活動朝續辦準備，但隨時可能停掉。

(中時 )