賈靜雯和修杰楷婚後育有2個可愛女兒咘咘和Bo妞，日前一家人到苗栗遊玩，暴風抽高不少的咘咘，瞬間引起網友的關注，狂讚她神複製媽媽好基因，擁有一雙筆直美腿。

賈靜雯在臉書分享一家人之前到苗栗旅遊的照片，只見不僅梧桐妹遺傳媽媽好基因，長得亭亭玉立還有一雙大長腿，連5歲咘咘都暴風抽高，身高差不多逼近賈靜雯胸部，雙腿也十分修長，讓網友都驚呼「咘咘長高好多」、「咘咘腿好長」、「這一家人的腿都好長，而且都顏值爆表」、「「真是美好的一家人」。

咘咘暴風抽高，快到賈靜雯胸部。（圖／翻攝自賈靜雯臉書)

梧桐妹遺傳媽媽好基因，擁有一雙長腿。(圖／翻攝自梧桐妹IG)

而大女兒梧桐妹也在IG分享旅遊美照，表示「已經開始想這趟旅行了」，引來修杰楷笑回：「是因為想我吧！」梧桐妹則回少來了，逗趣互動可見彼此的好感情，她也曝光穿上黑色連身泳裝的私照，露出逆天長腿，讓網友看了都驚艷不已。

賈靜雯2015年再嫁修杰楷，陸續生下2個女兒咘咘和Bo妞，加上和前夫孫志浩所生的大女兒梧桐妹，一家五口幸福和樂，日前她幫修杰楷慶生，因送了一瓶酒，還表示現階段只能看、暫時不能喝，引來她又懷孕的揣測。

事後她出席活動時苦笑回應，「我已經生3個了，可以放過我了嗎？已經對社會很有貢獻了」，並解釋只是因為價格16萬的酒，有傳承的價值，所以不用急於現在就打開來喝。

(中時新聞網)