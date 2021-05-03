BEN SIMMONS WINS IT AT THE BUZZER 😳pic.twitter.com/HJn2510D0D — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 3, 2021

儘管面對刻意輪休主力的馬刺，七六人這場勝利也拿得太驚險了！七六人3日跟馬刺打到延長加賽，才靠班西蒙斯在槍響同時的空中補籃，最後以113比111氣走地主馬刺，除摘4連勝，也以43勝21敗續坐東區龍頭，卻僅領先籃網0.5場勝差。

無視聯盟先前對他們罰過款，馬刺總教練帕波維奇仍在今天讓迪羅薩、穆雷與珀爾特等主力輪休，沒想到全員健康出賽的七六人，卻沒辦法在正規賽贏球，雙方打完正規賽打成107比107平手，來到延長賽，場上情勢更變成嚴峻防守大戰。

打到延長賽讀秒階段，兩隊竟然只有各得4分，馬刺卻靠蓋伊最後19.1秒的上籃追平，七六人自然把最後一擊交給恩比德執行，沒想到他中距離跳投沒進，當球還停留在空中，班西蒙斯突然冒出來把球直接點進，不可思議把這場勝利帶走。

恩比德最後替七六人貢獻34分、12籃板，塞斯柯瑞也有22分，霍華14分、11籃板，丹尼格林11分，絕殺功臣班西蒙斯只拿5分、5助攻與6籃板，反正他在關鍵時刻進球就好；馬刺以隆尼沃克23分最高，凱爾頓強生19分，蓋伊18分、10籃板。

(中時 )