隨著服務品質的提升，以及5G時代到來對於傳輸速度的加分，串流平台推出HiFi音質服務已屢見不鮮，先前KKBOX也在台宣佈類似策略。不僅如此，近期有外媒指出，蘋果（Apple）也將跟進潮流，有望在未來幾週之內推出Apple Music HiFi 版本，而且加值不加價，對於使用者來說想必很具吸引力。

日前《Hits Double Daily》曾引述音樂產業業內相關知情人士說法，指出蘋果將會在未來幾週之內推出HiFi Apple Music，而且真無線耳機（TWS）產品線也將連帶推出第三代AirPods。

不僅如此，《MacRumors》也在iOS 14.6 beta 1的代碼中發現相關證據，在代碼中明確提到「無損音質」（lossless audio）、「高品質立體聲串流」（high-quality stereo streaming）、「HiFi」等字樣。此外，iOS 14.6 beta 1附帶的說明指出，Hi-Fi音樂串流功能可能僅限於特定的AirPods款式可支援，例如 AirPods Pro [開箱]、AirPods Max [開箱]和之後更新的版本。

蘋果並非沒有過類似的做法，例如先前釋出的空間音頻功能，就僅限於 AirPods Pro 和 AirPods Max 。若是HiFi Apple Music僅支援特定的AirPods款式，並不會太令人感到意外。據了解，升級至HiFi音質的Apple Music，訂閱費用將於原本的維持一致，換句話說，可謂是加值不加價。而由於HiFi音質可能僅支援特定AirPods(可能也支援其他款式的耳機，需等候蘋果方面確認），HiFi Apple Music很可能成為蘋果針對特定AirPods用戶推出的獨特服務。

為了帶給消費者更多選擇，也傳出蘋果將會推出AirPods第三代的消息。先前已有網站曝光過疑似AirPods 3的諜照，可謂是AirPods Pro與AirPods的造型融合版，採用半入耳式設計，造型趨近AirPods Pro，但並未採用耳塞設計，耳機柄長度接近AirPods Pro。此前天風國際分析師郭明錤預測蘋果在今年Q3才會量產AirPods 3。

根據外媒報導，HiFi Apple Music以及第三代AirPods有機會在WWDC亮相。蘋果在WWDC 2015中，壓軸以「One More Thing」標語推出Apple Music服務。若今年在WWDC推出HiFi Apple Music絕對是別具意義。除此之外，WWDC也是蘋果按例更新五大作業系統的時刻，預計iOS 15、tvOS 15、iPadOS 15、watchOS 8以及新版macOS（有可能是macOS 12版）都有望在WWDC中揭曉令人耳目一新的新功能。

(科技)