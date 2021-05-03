民進黨立委賴瑞隆不滿前年立委選舉期間，國民黨籍高雄市議員陳麗娜、陳美雅、不分區立委候選人吳怡玎、國民黨副發言人黃心華4人舉行「慶富案超貸追追追」記者會，抹黑他擋下慶富案追查，控告4人違反《選罷法》。台北地檢署認為4人發言內容是針對可受公評之事，屬於合理評論，認為罪嫌不足，3日不起訴4人。

賴瑞隆控稱，陳麗娜2019年11月18日PO文誣指「慶富獵雷艦案在2016年爆發，連帶引爆出高雄海科館及高捷大寮水上樂園等開發案弊端。立委黃國昌於2018年10月間在立法院提案，要求繼續追查慶富超貸弊案與高雄大寮水上樂園及高市府、高捷公司，到底有何關連？結果竟然遭到民進黨賴瑞隆、林岱樺等13名立委聯手擋下。」

賴控稱，另陳麗娜於2019年12月16日在國民黨中央黨部與國民黨副發言人黃心華、高雄市議員陳美雅、不分區立委候選人吳怡玎等人召開「慶富案超貸追追追」記者會，再度抹黑他。他認為4人涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選罪，向北檢提告。

檢方調查後，認為吳女4人PO文及發言內容，均是針對可受公評之事，屬於合理評論，今依罪嫌不足，將4人不起訴處分。

(中時 )