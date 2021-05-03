工業電腦廠立端(6245)今（3）日宣布與台大啟動產學合作計畫，以高速訊號傳輸與無線網路安全為研究主題，與台大電機系團隊進行產業經驗分享與技術交流討論，期許藉此深化產學交流及人才培育，針對未來5G高速訊號傳輸與無線網路安全，提供客戶更好的解決方案。

立端近年強化對電信邊緣運算及工業物聯網布局，以網安為核心、協同各垂直市場技術領導夥伴，提供SDWAN及NFV等網路虛擬化應用的網路白牌設備解決方案，獲得Verizon在內的全球20大電信營運商認可，已完成超過20萬企業SD-WAN站點部署。

隨著5G高頻寬帶來流量提升，為提供低延遲的服務品質，網路設備的高速訊號傳輸介面至為關鍵。同時，隨著人工智慧（AI）、邊緣計算、5G、網路虛擬化等新一代技術發展，使企業需要更高速、安全、彈性的網路架構。

立端此次宣布與台大進行產學合作計畫，未來台大電機系團隊將與立端合作交流，藉由強化校園無線網路安全概念性驗證獲得的實務經驗，打造新一代無線入侵偵測與防禦系統，提升立端產品無線網路傳輸的安全性。

台大電機系教授吳瑞北會中發表高速通訊介面研究計畫，針對高速串列通訊技術設計進行技術交流，探討如何藉由先進載板設計，打造整合高效能處理器與400GbE高速傳輸的次世代網路運算平台，並藉由概念性驗證，提出兼顧傳輸品質、效能與降低成本的解決方案。

同時，會中亦由電機系教授謝宏昀發表無線網路安全研究計畫，分享無線網路安全系統最新產業趨勢，並針對無線入侵檢測與防禦系統（WIPS）深入介紹。立端期許透過與學術界的交流兼具理論與實作，為未來5G高速訊號傳輸與無線網路安全，提供客戶更好的解決方案。

立端2020年合併營收75.02億元、年減2.88％，仍創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利5.95億元、年增達21.01％，每股盈餘（EPS）5.05元，雙創歷史新高。公司尚未公布股利配發，將於6月18日召開股東常會。

(時報資訊)