打房效應遞減？或逃命波？高雄今年4月移轉棟數3,719棟，年增為38.6％，而台南移轉棟數為2,143棟，年增26.3％，位於南台灣的高雄市和台南市，買賣移轉棟數同步創下2013年之後的近8年同月新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐3日表示，隨著房地合一稅2.0即將上路，為了搶先適用原版本稅制，讓不少屋主售屋動作更加積極，只要地段優質、機能優渥，自住族群仍然想買照買，透過屋主小幅讓利提早下車，也相對刺激了買家入手意願，讓整體交易量更趨明顯。

然而受打炒房政策影響，短期內房市仍有一股波動，張旭嵐指出，對於有購屋意願的買方仍會衡量市場變化，觀望氛圍或是收手不賣的狀況，多少會對第三季市況投下變化球。

台灣房屋台南誠品加盟店店東莊三民表示，台南4月移轉棟數2,143棟，月增4％，年增26.3％，永康、東區、以及南區拿下前三名，其中，南區因有86快速道路，加速連接國道1號的交通便利性，近期明興路619巷也拓寬完工，成為灣裡、喜樹地區聯外交通新路網，讓南區機能發展更加成熟。

他說，包括華友聯等建商，近年也陸續在「舉喜重劃區」內，推出多筆透天與大樓新案，便利的交通機能，受不少在地首購、換屋自住客群青睞，更吸納不少鄰近來自東區、中西區自住客群移入。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東陳志遠指出，高雄買賣移轉量再度開紅盤，高雄4月移轉棟數3,719棟，月增1％，年增為38.6％，分別由三民、鳳山、左營拿下前三名。

他說，三民區和左營區4月受到交屋潮助攻，4月移轉量都攀高，但，也因基期較高之下，讓4月減幅明顯，然而，這幾個房市熱區基本盤，整體來看交易表現，都還是比往年來的好，主要受惠低利環境帶動，加上強勁的剛性買盤支撐，讓整體房市量能保持一定的水準。

(工商 )