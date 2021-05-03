由台灣應用材料股份有限公司與新竹市愛惜社區推展協會舉辦的《看見台灣之後》系列活動，自2015年，迄今已至桃竹苗地區70所高中職宣導，累積超過4萬名師生參與，喚醒年輕族群對台灣土地的重視。

2020年雖遇疫情影響，將實體講座調整為環境線上訪談影片，片中訪問《美力台灣3D》紀錄片曲全立導演、《海》紀錄片柯金源導演，分享他們長期投入台灣人文、生態關懷工作的心得，並於桃竹苗地區10所高中職放映。2021年兩位導演自幕後走到幕前，舉辦校園實體映後座談分享，深化與激發學生的環保意識，累計近萬名師生響應。

座談活動也致贈《美力台灣3D》、《海》DVD公播版權給學校，作為環境保護與教育課程教材，期盼藉由活動啟發學子們對腳下土地的關注，並付諸實際行動，共同守護我們的寶島。

《看見台灣之後》系列活動，第六年走入桃竹苗高中校園，累計共70所學校，超過4萬名師生熱烈響應。「台灣應用材料」長期重視環境教育與社會企業責任，期盼透過活動，號召更多民眾關注台灣的環境議題，以行動守護家園。

應用材料公司台灣區總裁余定陸表示，台灣應材是美商應用材料在台子公司，在台營運超過30年，長期關懷這片土地，其中環境教育推廣是企業公益關注的議題之一。我們第六年支持『看見台灣之後』環境教育推廣，透過線上環境生態紀錄片導演的眼睛，從宏觀角度切入台灣環境最真實的樣貌，帶領學生一同探討環境永續課程」。

系列活動中的青年代言人活動，也培養學生成為環保實踐者，藉由30天的環保行動，透過每天攜帶環保筷、環保袋，不使用一次性塑膠製品，來減少對環境的傷害。同時透過做中學，學中做，幫助學子進一步了解文化環境，以及各種社會生活、消費面向進行深度的省思，才能進而帶出行動。余定陸指出，很高興透過「看見台灣之後」，號召年輕學子一同關心與愛護周遭環境，擴散影響力。

台灣3D紀錄片導演曲全立於映後座談分享，自己一度因腦腫瘤面臨生死關卡，經歷及時治療、病情穩定後，雖然聽力與身體平衡受到影響，但也讓他更珍惜宛若新生的時光，決定開始紀錄台灣的百工之美，留下傳統技藝與匠師的珍貴畫面。曲全立表示，台灣最美麗的風景就是人，因為有著這群人，環境才變得更加美麗。

(工商 )