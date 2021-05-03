印尼現正著手調查與打撈上月失事的潛艦。印尼海軍證實，中國軍方將派3艘救援船艦參與打撈工作；專家認為共軍藉機研究相關水域的海軍地理、擴大類似救援的國際影響力。

印尼海軍一艘德製209型潛艦4月21日演習期間準備魚雷試射時於峇里島外海失聯。印尼軍方在國際協助下24日於深約850公尺的海床發現斷裂的潛艦，艦上53人全數罹難，研判潛艦失事很可能是遇到水下「內孤立波」，瞬間將潛艦下拉到超過艦體所能負荷的深度。

印尼「獨立報」（Merdeka）引述海軍發言人朱里雅斯（Julius Widjojono）1日所發的聲明指出，中國駐印尼大使館向印尼國防部表達願提供人道援助後，促成中方派救援船艦參與後續調查、打撈事宜

朱里雅斯說明，3艘中方船艦均為救難、打撈船艦，分別為遠洋打撈救生艦「永興島-863」、遠洋拖船「南拖-185」，以及深海科學調查研究船「探索2號」。

據中方過去的資料，探索2號搭載可下潛水深1萬公尺的載人潛水器「奮鬥者號」和4500公尺深的載人潛水器「深海勇士號」，參與過馬里雅納海溝的科學研究。

香港「南華早報」引述印尼海軍聲明指出，中方的船艦預計近日就能抵達潛艦失事的峇里島外海，加入印尼、美國、澳洲、馬來西亞、新加坡與印度等國的後續工作。

中國在2003年4月一艘潛艦於黃海演習沉沒、艦上70名官兵罹難後，就建立自身的潛艦救援船隊。雖然中國的潛艦救援船過去有參與國際演習的紀錄，但加入這類國際打撈任務還是頭一遭。

曾任共軍二砲部隊工程學院教官的軍事評論員宋忠平表示，參與高挑戰性任務能累積寶貴經驗，有機會研究海床地形對中國海軍是好事；環球時報引述不具名的中國潛艦專家認為，共軍有機會研究相關水域的海事軍用地理，也可擴大類似救援的國際影響力。

(中央社)