台北市各區都常會發生腳踏車騎上人行道、人行道太窄等問題，台北市議員游淑慧日前在臉書表示，就是「道路面積與使用分配」問題，因此提出廣建地下停車場、加速都更，用高度換平面等方式，而去年會勘的幾處工程，今年第一季陸續完工，要請市民多加忍耐。此篇談論北市交通的貼文曝光後，國民黨革實院長、台北市議員羅智強也留言表示，「天天街講的我感觸很深」。

游淑慧4月30日在臉書寫下，關於人行道問題，在北市各區都會發生，尤其在比較老舊社區的區域，簡單來說，她覺得就是「道路面積與使用分配」問題，路就那麼寬，供通行還得供停車，而路幅不夠寬是北市先天問題，因為台北市就地狹人稠，於是她爭取廣建地下停車場，尤其趁老舊學校改建時，另外一個方式就是趁建築物蓋高的同時，讓建築退縮以釋出道路空間，增加路幅寬度。

游淑慧稱，不過除了找出新空間外，現有人行道的改善也很重要，去年會勘的幾處工程，今年第一季陸續完工，當然，路還很長。她也列出目前北市多處施工地點，請大家多忍耐一陣子。

這篇貼文曝光後，引發不少網友同感，羅智強留言表示「天天街講的我感觸很深」，不少網友也表達看法，像是「問題就出在規劃的部份，自行車道跟人行道沒有劃分怎麼分開呢？」「騎單車怕被機車撞 ，只好騎上人行道」、「人行道不危險，人的修養危機才真正危險」、「常在雙北市看到有人把腳踏車或機車騎上人行道上」、「腳踏車騎在人行道騎樓，按鈴要行人讓腳踏車，這對嗎？」

(中時新聞網)