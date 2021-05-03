英特爾執行長Pat Gelsinger趁著歐洲行訪問以色列時宣布，加碼在當地投資6億美元研發半導體與自駕技術，同時確認100億美元（約2797億新台幣）的新晶片廠計畫，第一階段的興建工程已經啟動。

據路透社報導，英特爾新提出的6億美元投資，其中4億美元將汽車科技部門Mobileye轉型為研發園區，以專注發展自動駕駛技術，Mobileye原為以色列的汽車科技研發公司，於2017年被英特爾收購。

另外將投注2億元設立新的半導體開發園區IDC12，地點位在以色列海法現有的研究中心旁，英特爾稱其為「大型的晶片設計園區」同時提供6000個就業機會。

除此之外，2019年英特爾曾透過以色列財政部宣布在當地進行投資，如今確定總規模將達100億美元，第一階段的興建計畫已經啟動，英特爾並未透露該工廠的製程等級，但目前英特爾在以色列南部迦特鎮的工廠為10奈米製程。

英特爾去年在以色列出口值80億美元寫下新高，同時占以色列高科技產品出口總額14％及以色列GDP的2％，此次Pat Gelsinger歐洲行特別停留以色列，並訪問總理Benjamin Netanyahu等政府高官。

Pat Gelsinger上任後首次歐洲行拜訪德國、比利時等國，積極布局歐洲擴廠計畫，Pat Gelsinger公開表示，英特爾想在德國新建半導體工廠，希望能獲得歐盟97億美元的補助。

(中時新聞網)