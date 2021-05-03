南非田徑女將瑟夢雅(Caster Semenya)是罕見的雙性人，她橫掃各項女子賽事之後遭到國際田總禁賽，原因是她體內的睪酮素超標又不肯服藥控制。瑟夢雅有睪丸，但沒有卵巢和子宮，肌肉強健發達。她近來對英媒《衛報》做了一個比喻，讓大家重新思考什麼叫做生理上的差距。

「菲爾普斯(Michael Phelps)有特別寬的臂展，籃球選手詹姆斯(LeBron James)的身高很高，波特(Usain Bolt)擁有驚人的肌肉纖維，難不成他們也要被禁賽？我看過波特練習，他的練習非常瘋狂，我也是一樣，我的高睪酮素是與生俱來的，但我是靠艱苦訓練才有今日的成績。」

在瑟夢雅的看法，她沒有使用禁藥，她是以天生的狀態參加競賽。國際仲裁法庭曾指出「擁有睪丸不一定比較強」而允許瑟夢雅參賽，畢竟也有人天生4個腎臟而出現頻尿與身體虛弱的問題，擁有額外的器官不該被當成原罪。

國際田總指出，女子賽事是一種分級與保護的概念，參賽者的身體條件必須處在固定的範圍。好比拳擊手不可以超過規定量級的體重，但可以選擇越級挑戰。同理國際田總只針對女子賽事設下性別鑑定，「我們隨時歡迎瑟夢雅加入男子賽事，男子賽事沒有相關的限制。」但瑟夢雅堅稱自己是女人而拒絕，並將翻盤的希望寄託於歐洲人權法庭，要從「性別自我認定」的人權角度去奪回女子賽事與東奧的衛冕資格。

(中時新聞網)