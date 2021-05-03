大陸國家統計局最新發佈的《2020年農民工監測調查報告》顯示，全大陸2.8億農民工的平均年齡又有所提高，2020年達到了41.4歲，比前年提高0.6歲。

2008年大陸農民工平均年齡34歲，2012年為37.3歲。也就是說，12年間，農民工平均年齡提升了7.4歲。

從農民工年齡結構看，40歲及以下農民工占比49.4％，比上年下降1.2個百分點；50歲以上農民工占比26.4％，比上年提高1.8個百分點，占比繼續提高。

這其中，16至30歲年齡段占比下降最快。2016年，16至30歲年齡段占比達到了31.9％，但到2020年，這一占比僅剩22.7％，4年時間下降了9.2個百分點。

年紀越大，就近就業、回家就業的人越多。從農民工的就業地看，本地農民工平均年齡46.1歲，其中40歲及以下占比32.9％，50歲以上占比38.1％；外出農民工平均年齡為36.6歲，其中40歲及以下占比66.8％，50歲以上占比14.2％。

(旺報 )