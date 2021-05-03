傳Apollo即將以50億美元收購威瑞森媒體資產 11:262021/05/03 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述知情人士說法指出，Apollo Global Management即將收購威瑞森（Verizon Communications）媒體資產，交易金額接近50億美元。 上周甫有消息傳出，威瑞森正在考慮出售包括雅虎（Yahoo）與AOL在內的媒體資產。 近年威瑞森媒體事業面臨成長困境，先前於2018年將該事業價值減記約46億美元。2019年威瑞森出脫部落格平台Tumblr，去年又將新聞網站HuffPost出售予BuzzFeed。 上海碳市將上線 8產業蠢動 美股月線連紅 5月魔咒見真章 (工商 ) #威瑞森 #媒體 #資產 #Apollo #億美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 募資上看10億美元 喜馬拉雅傳最快5月底在美上市 04:102021/05/02 全球財經 《國際產業》英特爾CEO歐洲行 尋求80億歐元建廠補貼 09:442021/05/03 財經 觀念平台－Coinbase上市給台灣的啟示 04:102021/05/03 專題周報 柏克夏股東會 聚焦疫後美股 04:102021/05/02 全球財經 數位平台須付費 新聞議價潮流興起 04:102021/05/03 政治要聞 線上串流服務崛起 美有線電視業者 跨足電信市場 04:102021/05/03 全球財經 台股重挫逾280點17300點失守 這族群成重災區 10:502021/05/03 財經 股神盛讚庫克 認錯減碼蘋果 04:102021/05/03 財經要聞 航運飆10倍變帶頭老大 2檔鋼鐵趁機強攻 17:402021/05/02 財經 水滴更新赴美招股書 擬募4億美元 17:022021/05/02 財經 全美瘋股票 資產占比創高 04:102021/05/03 全球財經 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 英特爾再狠砸2800億蓋新廠 復仇行動從這裡展開 - 財經 沒人希望台灣發生戰爭 劉德音：美不應試圖改變供應鏈 - 財經 - 中央社 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。