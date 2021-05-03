路透引述知情人士說法指出，Apollo Global Management即將收購威瑞森（Verizon Communications）媒體資產，交易金額接近50億美元。

上周甫有消息傳出，威瑞森正在考慮出售包括雅虎（Yahoo）與AOL在內的媒體資產。

近年威瑞森媒體事業面臨成長困境，先前於2018年將該事業價值減記約46億美元。2019年威瑞森出脫部落格平台Tumblr，去年又將新聞網站HuffPost出售予BuzzFeed。

(工商 )