華人「百家姓」當中有不少罕見的姓氏，有些人為了讓人記憶深刻，會刻意取具有特別含義的名字，但如果另一半不同意，恐會鬧出家庭糾紛。大陸一名姓「封」的人夫，日前初為人父，絞盡腦汁思考該為第一個孩子取什麼名字是好，後來決定取名一個字，但老婆看後竟大發雷霆嗆說：「你如果敢去登記我就跟你離婚」。

經常在大陸親子專欄分享親子育兒話題的《談談育兒經》，日前分享一則姓「封」家族發生的趣聞，文中寫道，一名封姓男子，日前迎來第一個兒子，全家人十分開心，還邀請親朋好友為孩子辦派對，可是孩子出生一陣子了，該取什麼名字卻始終無法確定。

初為人父的封男，於是開始看一些取名書籍，看能不能從中找到靈感，但不是太冷門就是不通順，一直想不出一個好名字，直到某天看電視突然想到一個字「狂」，封男心想，如果兒子取名叫「封狂」，不僅有特色，也很容易唸一次就讓人記得。

當封男滿意向妻子說要把兒子叫「封狂」時，老婆竟然氣得跳腳，認為這個名字不僅怪異，而且輕浮，反應激烈跟老公說；「你敢拿這個名字去登記，我跟你離婚」，連小孩的祖父也覺得不妥，擔心小孩長後，這個名字會成為大家的笑柄。由於妻子與父親強烈反應，封男才打消取名「封狂」的念頭。

過去有網友留言分享覺得好笑的「被姓毀掉的名字」，包括「名字叫子藤，可惜姓杜」（諧音：肚子疼）、「初墨，一個多麼優雅的名字，可惜姓熊」（諧音：熊出沒）、「我有同學名字叫黛，可惜姓白」（諧音：白帶）、「晶斌，一個多麼婉約的名字，可惜姓沈」（諧音：神經病）、「顛峰，多麼霸氣，可惜他姓楊」（諧音：羊癲瘋）、「珍香，好賢淑的名字，可惜姓史」（諧音：屎真香）。爆笑留言一度飆上微博熱搜。

(中時新聞網)