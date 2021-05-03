脫口爆確診者在北車新光大樓上班！ 柯文哲批諾富特群聚「犯二次錯誤」

台北市長柯文哲3日主持防疫記者會，提出疫調過程確實有問題。（陳怡誠攝）

北市副市長黃珊珊（見圖）3日防疫記者會上表示，因沒有發生不明感染源的本土案例，暫不升高防疫層級，維持秋冬防疫專案。(陳怡誠攝)

諾富特感染擴大，台北市長柯文哲3日表示，疫調過程確實有問題，案1136曾在北市出現，但被檢查的人由戶籍所在縣市政府負責，完成後通知中央，中央再通知北市，這是疫調連絡上的一個缺點，會造成時間差。

上周科威特籍民眾離開防疫旅館跑到屏東，柯文哲指出，經檢討發現問題出在手機登記在防疫系統裡，關機跟移動位置的話，特別是離開被允許的位址應當會被馬上發現，但竟然慢了3.5小時，所以就要查為何中華電信對這種被盯住手機，關機跟離開應該存在位置，要3.5小時後才出現問題，市府即要求中華電信補破洞。

柯文哲表示，包括這次防疫旅館，若以醫學專家去檢查，第一點，航空機組人員不應當跟一般旅客有不同防疫標準，除非全打過疫苗，航空人員不應該有雙重標準，但這樣航空業可能沒辦法運作，若這樣就應該讓他們優先施打疫苗。

他說，再來是防疫旅館應分艙分流，因為在桃園醫院已經犯過同樣錯誤，所以這次是第2次犯同樣錯誤，這種防疫旅館或防疫專責醫院，分艙分流是個很基本的知識。

柯文哲還說，疫調確實是問題，案1136曾在台北市出現，問題是目前被疫調、被檢查的人由戶籍所在的縣市政府負責，這就有問題，戶籍不在北市，疫調其他縣市做，但到底走過哪些地方、實際詳細捷運班次不曉得，所以通常是戶籍所在地縣市政府通知中央、中央再通知北市，會出現時間差。

他強調，因為不曉得確診個案搭乘的公車或捷運是哪個班次、那條路線，所以所有捷運車廂、公車全部消毒，可能出現的車站也全消毒，這也不是很精準打擊，發現這是疫調連絡上的一個缺點，不過到現在為止，台灣表現非常好，每次出現問題時 再把破洞補起來，讓防線更完整。

(中時 )