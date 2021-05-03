印度疫情嚴峻，單日40萬人確診、3689人病歿創新高；繼1名台幹不幸病逝後，經濟部次長陳正祺證實，滯留印度的台灣人已有14人確診，其中，1人為重症；陳正祺表示，原本在印度的台灣人逾3百人，但疫情愈演愈烈，逾半已陸續回國，目前掌握在當地的人數已降至150人左右。

至於是否緊急以專機方式，從印度撤僑？陳正祺今於立法院經委會上表示，有台商反映，當地疫情實在太嚴重，光是從當地到機場，過程都有感染的風險，建議「不動反而比較安全」，不過，撤僑計畫由外交部主導，預計今天會做討論。

陳正祺根據經濟部投審會的資料統計，目前有113家台籍企業在印度投資，金額約11億美元。

目前在印度染疫的14名台籍人士中，陳正祺表示，有6名是台籍員工，4名為幫其他公司服務而到印度工作者，少數為嫁到印度的女性、幹部配偶等，駐印度代表處已密集與當地台商協商，是否要專機撤僑等相關協助。

(中時 )