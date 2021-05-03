中天自製節目《同學來了》週一(3日)播出「當飄撇的台客戀愛時」主題，邀請到連千毅、栗子、薔薔、許藍方博士等各自分享戀愛事。近來電影《當男人戀愛時》吹起一陣台客浪漫風潮。節目也應景列出大家眼中的《台客裝備》，不外乎大刺青、金項鍊、大LOGO皮帶和LogoT-shirt加上花襯衫，身邊還要帶著台妹，這都是台客出門的標配，像是直播天王連千毅就被主持人點名「你直播的時候都會帶兩個正妹啊！」而連千毅自嘲，「我在做直播，如果要吸觀眾眼球，我本來長得就沒有很好看了，但旁邊的女生可以幫我完成啊，我們是靠口才取勝，外貌就交給別人吧！」

交友廣泛的薔薔在節目中就表態很喜歡台客，在她眼中有被關過的台客先加分，因為有些真的是有歷練過，但她也遇過很沒膽識的，「以前曾經有一個跟我說過他在混有被關過，卻竟然在路邊跌倒還會哭著打電話給我叫我去載他！還一天到晚想黏著我，在黑社會混又不被器重，混不下去又不找出路，所以我就把他fire了！」曾經經歷過荒唐人生的Lizi栗子，在青少年時期進出監獄，後來再犯，父親直接買機票把他送回去緬甸，栗子一到緬甸看見當地人物資缺乏卻過得快樂知足，讓他頓時覺悟，回到台灣就決定痛改前非，全身刺青的他，看起來與人非常有距離感，但對於喜歡的女生，他其實會很細心地去觀察對方。

《同學來了》主持人(左起)阿Ken、安心亞、納豆。(圖/中天綜合台提供)

直播天王連千毅曾多次出入監獄，他坦言每次出事情都是一種學習，遇到了就只能面對，但遇見愛情，他卻變成一個細心的男人，這讓主持人納豆好奇提問:「如果是現在的你，會怎麼追女生？」連千毅認真分析，「每個類型的女生都不同，如果是追薔薔，約星巴克一定會被打槍，應該是要約夜店，然後請小弟排兩排列隊歡迎。如果是一般清純女生，就是溫馨接送、照三餐問候，但如果是許藍方博士，溫馨接送沒有用，因為看多了，要展示自己的內涵和投其所好。」這段話在場的人都聽得津津有味，更多內容就在5月3日晚間九點中天綜合台《同學來了》。

(中時新聞網)