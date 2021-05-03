蔡英文視察石門水庫清淤，呼籲省水、調水、找水。(呂筱蟬攝)

近期台灣水情嚴峻，多處水庫蓄水率持續探底，蔡英文總統3日前往桃園石門水庫集水區上游視察國軍協助清淤工程，她指示除清淤工程外，相關單位得加速完成新水源開發工作，以因應大旱的挑戰。

蔡英文指出，台灣面對百年大旱，要非常謹慎的省水、調水、找水的工作，她也對各單位投入抗旱、清淤工作的努力表達感謝。蔡英文表示，面對抗旱關鍵時刻，有三件事情務必貫徹執行，繼續打抗旱延長賽，首先是加速完成新水源開發工作，其次，水庫在低水位務必加大力道加速清淤，尤其石門水庫清淤進度具有戰略的意義，因為石門水庫不僅提供桃園主要水源，也可以支援新竹地區部分用水，在水資源運用及調度上非常重要。

第三，因應極端氣候趨勢，請相關單位加強對未來應變，持續完成水資源的建設，現在除了清淤，維持水庫容量外，還要請經濟部以多元方式推動各項水資源計畫，比如海水淡化、汙水回收再利用，自來水檢漏工作，這是非常重要工作，以多元開發新水源，提供國家穩定水源。

蔡英文現場頒發加菜金給國軍、第十河川局及北區水資源局，更呼籲全台不論政府機關或是民眾，要一起省水、努力找水、調水，共同度過這場大旱挑戰，並且提高台灣水資源的韌性。

(中時 )