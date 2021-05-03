友達(2409)第1季財報繳出亮麗成績，但卻遭外資調降評等，ADR率先反映，導致友達今天開盤重挫，盤中一度逼近跌停板，群創(3481)跌幅亦超過7％，彩晶(6116)觸及跌停。

4月電視面板價格連續11個月上漲，漲幅3.9～10.4％，多數尺寸漲幅依然擴大。其中小尺寸的近兩個月漲幅擴大，3月及4月分別達8.5％及10.4％；電視品牌廠傾向將產品轉移到大尺寸以減少面板漲價帶來的壓力，使得大尺寸電視面板拉貨需求相對更強。此外，面板零組件的緊俏緩解前，下游對電視面板的積極採購將持續且同時支撐大尺寸面板報價。

雖然面板景氣看好，價格持續看漲，但瑞信證券潑了一桶冷水，認為面板價格漲勢可能自第3季起放緩，尤其部分零組件缺料將緩解、大陸面板廠產能去瓶頸等因素影響，面板第4季起將再度陷入供過於求狀態，將友達評等降至中立。

外資看衰，導致面板族群今天紛紛重挫，不過，友達法說會後多數報告認為，全球新冠疫情促使IT面板包含NB、MNT、電競、曲面等需求強勁，產能挪移使得大尺寸TV面板報價漲勢維持高檔，對台系面板廠有利。而缺料問題加劇供需失衡，使面板廠商議價能力上升，對於面板走勢到2022年上半年持樂觀看法。

(時報資訊)