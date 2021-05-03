因市場等待美國公布經濟相關數據，令美元整體疲弱，加上印度疫情再次爆發，提振黃金避險需求，帶動金價反彈，而鈀金價格仍因供不應求的擔憂繼續攀高；截至台北時間5月3日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金上漲4.7美元，報每盎司1772.4美元。

7月白銀上漲0.162美元，報每盎司26.035美元。

7月白金上漲3.3美元，報每盎司1208.5美元。

6月鈀金上漲4.3美元，報每盎司2958美元。(商品行情網)

(時報資訊)