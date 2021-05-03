《商情》黃金亞洲電子盤反彈 11:262021/05/03 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因市場等待美國公布經濟相關數據，令美元整體疲弱，加上印度疫情再次爆發，提振黃金避險需求，帶動金價反彈，而鈀金價格仍因供不應求的擔憂繼續攀高；截至台北時間5月3日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金上漲4.7美元，報每盎司1772.4美元。 7月白銀上漲0.162美元，報每盎司26.035美元。 7月白金上漲3.3美元，報每盎司1208.5美元。 6月鈀金上漲4.3美元，報每盎司2958美元。(商品行情網) 《國際金融》以太幣破3000美元 創新紀錄 《商情》中國取消出口退稅 國內鋼筋連6漲 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》三大法人全落跑 航海王拖不動、月線警報響 15:242021/05/03 財經 《電子零件》南電4月營收飆新高 H1成長動能燒 17:062021/05/03 財經 《盤中解析》多頭遭「電」擊 關注17200支撐 12:002021/05/03 財經 《商情》獲利了結 上周五銅價終止連5揚 09:272021/05/03 財經 《鋼鐵股》豐興開高盤 鋼筋連6漲 10:522021/05/03 財經 報價走堅、法說題材 台塑、台聚集團族群攻堅指標 10:082021/05/03 財經 《西斯汀禮拜堂壁畫全集》要價近70萬 誠品亞洲獨賣 09:472021/05/03 生活 鋼鐵人、航海王 力抗台股空方襲擊 09:482021/05/03 財經 台股跌逾百點 台積電失守600元 航運、面板兩樣情 09:132021/05/03 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤漲跌不一 11:432021/05/03 財經 台股重挫逾280點17300點失守 這族群成重災區 10:502021/05/03 財經 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 台股爆量重挫344點 專家說未來這兩天很關鍵 - 財經 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 5.7億現金買信義區豪宅 傳神秘客是NBA灰熊老闆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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