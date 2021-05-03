台股今受疫情升溫衝擊，人氣指標股聯發科(2454)、友達(2409)、群創(3481)等重挫，台股盤中跌逾200點；但新台幣匯價今早仍維持「27」字頭不墜。今早台北外匯經紀公司新台幣開盤匯價為27.97元，貶值2分，早盤的波動區間在27.992~27.945元間。

瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘Dominic Schnider 認為，美元的續漲空間有限。他表示：「目前市場對美聯準會加息的預期看起來過於激進。其次，歐元反彈應會限制美元走強。 第三，市場上的美元空頭頭寸已大幅削減，降低了進一步空頭回補的風險。預計市場將再度聚焦於支持亞太貨幣升值的基本面驅動力，即全球增長復甦和有利的國際收支動態。

本土匯銀則分析，美國國聯準會維持利率不變，美國第一季GDP在財政政策刺激下，表現優於預期，並創下2003年第三季來第二高增幅，預計今年美國經濟將出現近40年來最強勁的表現。達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭對美國金融市場失衡提出警告，直言Fed儘早開始討論調整購債是適當的。該官員今年未具有投票權，但在2023年具有FOMC投票權。

由於4月外資在台股重回買方，5月外資動態仍是牽動新台幣匯價的重要因子之一。

(時報資訊)