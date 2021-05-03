諾富特桃園機場飯店新冠肺炎群聚感染擴大，甚至有確診個案雲林、嘉縣「趴趴造」，嚴重威脅台南市的防疫防線。市長黃偉哲3日宣布，台南防疫工作升級，不僅室內集會強制採實聯制，舞廳、KTV等場所也要恢復實聯制，大賣場的試吃活動更需全面暫停，至少要到本月15日。

黃偉哲表示，台灣是一日生活圈，每天南來北往的民眾相當多，因此北部現在有疫情，南部也要繃緊神經，這是基本的原則。基於這樣的原則，台南的防疫決定往上升級。至於升級的方式，第一，室內集會一律採取實聯制，進場的人一定要有姓名，還有聯絡方式，包括手機等。

其次，戶外的大型活動，只要上千人，就應嚴格要求戴口罩；尤其，今年是台南的香科年，接下來的香科活動，市府都會要求大大小小的陣頭參與人員戴口罩，希望主辦單位能夠有效掌握。

第三，實施的期間，因為目前為止最後一個發生的案例，由於進駐諾富特最後一個確診個案是4月29日，因此將把秋冬專案的實施期間，從即日起一直延長到5月15日。

第四，戶外試吃活動即日起一律停止，因為試吃就是要摘下口罩，還會吃東西與人家討論，市府舉辦的一些活動也會停止試吃，如果是跟吃有關的部分，將僅局限採用隔板或防護措施。

黃偉哲還強調，一些大賣場的試吃活動要停止，因為很多大賣場都有提供一些試吃的服務，也作為購買的參考，這個部分希望在5月15日以前停止；如果中央流行疫情指揮中心有公布新的病例或公布新的部分，跟諾富特有關的，而且是本土案例的，不排除適度再延長。

(中時 )