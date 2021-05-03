今年國內鰻魚年產量大增，加上疫情影響海外貿易，鰻魚價格從高價走向親民，農委會漁業署因此攜手三地集團南仁湖企業及新東陽集團旗下共10個國道服務區，讓鰻魚也能「上國道」，讓國人吃到價格親民的鰻魚便當；另外，在日本吃到的鰻魚多數來自台灣，農委會主委陳吉仲強調，所有外銷到日本的鰻魚，海空運外銷獎勵將照走。

農委會今(3)日舉辦「鰻魚家家樂」國產鰻魚推廣記者會。

漁業署表示，台灣的鰻魚養殖從1956年開始，鰻魚為降河洄游魚類，每年捕撈日本鰻苗的第一站就是台灣，漁民將其養殖至成鰻後大量外銷到日本等鄰近國家，所以在日本吃到的鰻魚，其實多數都來自台灣；本次攜手高公局、三地集團南仁湖企業及新東陽集團旗下共10個國道服務區，讓鰻魚「游」進全台10個國道服務區。

主委陳吉仲表示，台灣鰻魚養殖歷史超過一甲子，國內鰻魚一年產值達20多億，尤其今年產量「大產」近有7000公噸，優質漁產品應該留在台灣讓國內消費者享用，而所有外銷到日本的鰻魚，海運、空運外銷獎勵照走。

鰻魚外銷獎勵部分，於109年3月15日至110年5月31日外銷大陸及港澳地區以外國家，獎勵拓銷費用海運每公斤40元，空運每公斤50元。

另外，109年4月15日至109年7月31日，或110年起至5月31日，外銷日本的獎勵拓銷費用海運最高每公斤30元，空運每公斤40元。

漁業署署長張致盛表示，鰻苗產量受到捕獲量影響，近2年捕獲量並不豐富，所以放養量有增加，產量也跟著增加，過往平均每年產量約2500噸，今年來到7000噸，加上受疫情影響，消費量較難提升，因此價格和過去相比有降低趨勢，；近2年池邊價格部分，因為鰻苗放養量增加，過去每公斤超過1000元，目前會降到500元左右。

張致盛指出，除了這次和國道合作，目前也在和便當業者洽談，讓國人能吃到價格親民的高品質鰻魚。

(中時 )