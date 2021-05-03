台股4月30日補五一勞動節休市，亞洲股市以港股為主要殺盤焦點，再加上美國費城半導體指數也大跌2.92％，台積電ADR跌1.98％，5月台股交易第一天（3日）就面臨高檔漲多後大跌走勢震撼，盤中最低來到17,278點重挫288點，至11點過後，成交值爆出逾3,600億元，市場推估今日將再度出現6,000億元巨量。

台股今年來到4月底一口疑狂漲近2成，漲勢十分凌厲，表現比國際多數股市還強，然而受到全球股市高檔震盪下挫，以及國內華航及富爾特飯店擴散的疫情嚴重，再加上台股漲多、指數位處高檔，近來當沖占比過高，市場籌碼不穩定等多重利空，引發市場多殺多。

今天盤面上由台積電領跌，一早最高跌到590元大跌10元，聯發科上周四跳空漲停一價到底的行情只有一日行情，今天回吐逾7％，半導體類股指數跌逾2.3％，使得電子類股指數大跌2％以上，另受疫情衝擊，觀光股也重挫逾3％。

航運股仍是今日盤面多頭重心，類股指數大漲5％多，其中，貨櫃三雄中，萬海一度攻上百元價位、陽明也一度衝上漲停，長榮突破前高83元，最高來到86.5元。

此外，金融股今日再度扮演市場撐盤要角，挾高殖利率題材，獲得穩定定存族喜愛，更是政策穩資重要指標，金融類股指數今天上漲近1％，指數進一步突破1,500點之上，最高來到1,515.12點，績創1998年2月中旬以來波段新高。

(工商 )