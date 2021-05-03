美國加州聖地牙哥消防局表示，一艘疑似搭載偷渡者的船隻今天在洛馬角（Point Loma）卡布里歐國家紀念碑外海翻覆，造成至少3人喪命，20多人受傷。

路透社報導，救援人員當地時間早上將近10時獲報，隨即發動大規模緊急應變行動，隨著勢態逐漸明朗，包括美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）以及州與地方單位都出動因應。

聖地牙哥消防局救生員小隊長羅梅洛（Rick Romero）表示，救援船隻趕抵現場時，這艘長12公尺的偷渡船已被海浪拍打到支離破碎。

救援人員從海中救起數人，一些人需在岸邊急救。當局指出，船上擠滿約30人且沒有適當安全裝備。

美國邊境巡邏隊（USBP）人員史蒂芬生（Jeff Stephenson）說：「從各方面研判，我們認為這是一艘用來載非法移民至美國的偷渡船。」

史蒂芬生表示，目前還不清楚船上人員國籍，船長目前正在拘押接受調查人員訊問。

據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，史蒂芬生還說：「人蛇集團根本不在乎這些人的死活。他們只在乎賺錢。對他們來說這些人不過是商品罷了。」

當局表示，他們注意到近年透過海路偷渡的情況明顯增加。根據邊境巡邏隊說法，今天這艘涉事船隻體積較大，載運的人數也比多數偷渡船要多。

卡布里歐國家紀念碑（Cabrillo National Monument）由美國國家公園管理局（National Park Service）管理，是一座能反映加州歷史、含有步道和潮汐池的公園。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1100503

(中央社)