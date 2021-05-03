黑衣人夜闖北市警松山分局中崙派出所引發「松山之亂」，台北市警局局長陳嘉昌2日親上火線說明，並公布遭前所長許書桓刪除的96秒畫面，指警方4月30日函辦中崙所傅姓巡佐，台北地檢署3日表示，北檢今已收到警方函送傅員涉嫌滅證罪資料，目前被告有傅員、許書桓、副所長顏敏森3人。檢方將儘速分案，以被告身分傳喚傅員說明。

「松山之亂」爆發後，因松山分局說法前後矛盾、處置方式荒腔走板，導致警界高層施壓、民代關說傳聞不斷，不但分局長林志誠遭撤換，中崙所長、副所長送辦，就連北市警局長陳嘉昌都破天荒交出手機供檢察官調查。

陳嘉昌昨親自舉行記者會，公布3段被前中崙所長許書桓刪除的駐地監視器影像，畫面顯示上月16日凌晨2時，前松山分局教官楊忠蒞喝完酒要返回分局休息，在分局外與10名黑衣人口角，10名黑衣人追進分局；之後徐權拿椅子朝值班台砸去並毀壞電腦，副所長顏敏森聞聲查看制止；其餘黑衣人遭3名警員制止，員警2分鐘內將黑衣人趕出警局。

陳嘉昌說，事發後顏敏森並沒有監視器系統的鑰匙、密碼，並未查看監視器畫面，當天晚間7時，許書桓與傅姓巡佐在監視器主機前操作，許不慎將監視器硬碟格式化，刪除畫面，過程沒人關說、施壓。

北市警局說，警方4月27日依縱放人犯、滅證罪嫌將許、顏函送北檢，4月30日再將傅姓巡佐函辦。北檢今天表示，今天已收到警方送辦傅員的資料，全案目前有3名被告。

北市警局昨天大陣仗舉行記者會，局長陳嘉昌說，警方第一時間未逮捕黑衣人，是因副所長顏敏森沒見到黑衣人搗毀電腦，主觀上無法認定對方為現行犯。但警方昨天的澄清記者會仍無法讓各界釋疑，反而加深外界的揣測。

(中時 )