李姓男子去年5月間投宿青年旅館男女混合房，見同房不認識的女子酒醉不醒，且短裙內沒穿內褲，獸性大發伸手猥褻女子，女子驚醒大聲斥責，隨後報警提告。台北地院考量李男同意分期賠償30萬元達成和解，依乘機猥褻判刑6月，得易科罰金18萬，緩刑2年，可上訴。

判決指出，李男與被害女子先後入住北市松山區某青年旅館，彼此為同房隔壁床位的陌生旅客關係，女子2020年5月22日凌晨與友人生日聚會，飲酒後返回旅館，不勝酒力隨即入睡。

李男早上8點半醒來後，見女子身著短裙未著內褲，並受酒精作用而熟睡，認為有機可趁，利用女子泥醉不知拒抗之際，以手指撫摸女子下體猥褻得逞。女子感覺下體有之手在游移，驚醒後大聲斥責質問，李男嚇得逃跑，女子隨即報警。

檢方偵查期間，李男原本否認犯行，辯稱覺得冷氣太冷，想幫她蓋被子、撥頭髮。李男遭起訴後，在法院改口認罪，並與女子以30萬元和解，女子同意給予李男緩刑機會，法官因此依乘機猥褻判刑6月，緩刑2年。

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(中時 )