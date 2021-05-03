竹東分局一對員警夫妻，4月18日休假時帶孩子看飛機起降，並入住桃園諾富特旅館，19日退房離開，因該旅館28日爆發機師染疫，2入並未有異狀，仍主動通報竹東衛生所「要不要居家隔離」後，竹東衛生所2日通知2員居家隔離2天。

這對警員夫妻並沒有症狀，是主動通報衛生所曾入住諾富特旅館，詢問要不要居家隔離，衛生所昨天通知2人，居家隔離2天，2人的居家環境不符合居家隔離規格，已上網登記防疫旅館，待通知後入住。

(中時 )