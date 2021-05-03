竹東分局警員夫妻曾住諾富特 主動通報居隔2天 11:412021/05/03 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹東分局一對員警夫妻，4月18日入住桃園諾富特旅館1天，該旅館28日爆發機師染疫，主動通報後竹東衛生所通知2人居家隔離2天。（資料照，范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹東分局一對員警夫妻，4月18日休假時帶孩子看飛機起降，並入住桃園諾富特旅館，19日退房離開，因該旅館28日爆發機師染疫，2入並未有異狀，仍主動通報竹東衛生所「要不要居家隔離」後，竹東衛生所2日通知2員居家隔離2天。 這對警員夫妻並沒有症狀，是主動通報衛生所曾入住諾富特旅館，詢問要不要居家隔離，衛生所昨天通知2人，居家隔離2天，2人的居家環境不符合居家隔離規格，已上網登記防疫旅館，待通知後入住。 北市居家隔離創新高 擬防疫升級 新冠肺炎疫情升溫 侯友宜親向醫院院長拜託落實TOCC、減少探病 (中時 ) #居家隔離 #竹東分局 #旅館 #夫妻 #警員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網傳案1136曾到花蓮玩 衛生局：尚未接獲消息 10:452021/05/03 生活 黃秋生來台居家檢疫竟遭詐騙 電話被駭、通訊錄外流 12:292021/05/03 娛樂 高雄防疫旅館14＋3 阻絕疫情進入社區 12:202021/05/03 生活 確診者北車某大樓上班 柯文哲爆：新光大樓 11:482021/05/03 生活 燦籲民航局 外籍機師不能成破口 04:102021/05/03 焦點要聞 葉元之再爆料 員工曾陳情衛福部遭輕忽！諾富特廚房未分流 中央甩鍋地方 04:102021/05/03 焦點要聞 公費接種 今擴及3類同住家人 04:102021/05/03 焦點要聞 上百機師隔離 華航力保貨運航班 04:102021/05/03 社會新聞 諾富特感染擴大 柯文哲：打疫苗才是終極解方 暫維持秋冬專案防疫 11:042021/05/03 生活 機師普篩再揪1例 俄籍30歲男抗體陽性 04:102021/05/03 焦點要聞 6確診者足跡遍布5縣市 全台驚！一圖看懂他們去哪 08:302021/05/03 生活 生活熱門新聞 網紅穿透視裝現身休息站 胸前兩粒只用胸貼民眾全看傻 - 生活 6確診者足跡遍布5縣市 全台驚！一圖看懂他們去哪 - 生活 直播》再增2本土 華航印尼機師女兒、諾富特外包商確診 - 生活 「2小時1200」諾富特員工做半套為何只待1小時 全場笑翻莊人祥這麼說 - 生活 本土激增 前台大醫：再出現1事就代表社區爆炸了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。