悠遊付為提升臺灣生育率盡一份心力！配合臺北市政府「助您好孕3.0」政策，即日起至2022年4月30日前符合請領臺北市生育獎勵金資格的新生兒母親，選擇以悠遊付領取獎勵金，最高即可獲得價值600元的回饋。

少子化儼然成為國安危機，臺灣2020年新生兒人數僅16.5萬人，美國中情局(CIA)更預估，臺灣今年生育率僅1.07%，排名世界最低。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付的經營理念是能「付」也能「收」，更是可陪伴會員度過各個人生階段的電子錢包。繼2020年與臺北市政府攜手推出可以悠遊付領取托育補助或療育補助後，今年將領取市府補助的範圍擴大至生育獎勵金，加上提供親子綁定繳交學雜費的功能，家有新生兒的父母從寶貝出生到上學，都能享有悠遊付帶來的種種便利。

悠遊付讓新手媽媽申請生育獎勵金不但便利，還特地推出加碼回饋，活動期間申請以悠遊付領取每胎2萬元的生育獎勵金，悠遊付就加碼300元悠遊付儲值金(限量5,000份)，及加贈300元優惠券匯至悠遊付會員票匣(限量5,000份)，供添購新生兒用品使用，為減輕新手爸媽的經濟負擔盡一份力。

(科技)