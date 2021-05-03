台新金控積極尋找齊備軟硬數位力的人才加入，首開金融同業先例，與全台最大線上學習平台「Hahow好學校」攜手合作，完成「數位行銷、社群行銷、程式語言、資料分析、網頁後端」五大類型指定課程，並取得「完課證明」的學員，可優先獲得面試機會，擴大招募新型態人才。

台新金控表示，長期關注民眾的數位使用體驗及需求，持續突破場域及時間的限制，致力提供民眾隨手可得的生活金融服務，3月揭曉的Model Bank Awards 2021，子公司台新銀行以OPEN API建構完整生活金融生態圈的發展規劃，獲頒全球性獎項「開放銀行金融生態圈模範銀行獎」（Model Bank for Open Banking Ecosystem Development）殊榮，顯示台新銀行於數位金融領域的卓越創新及領導地位。

台新金控指出，看準數位學習人才擁抱新科技、學習速度快且具高度學習意願的特性，希望透過此次與Hahow好學校的合作，將自學能量銜接到個人職涯發展，鼓勵具有自學力及數位力且主動積極的求職者，能學有所用，接軌未來職涯，創造相互成長的人才正循環。

台新金控人力資源處資深副總經理張南星強調，現今人才不再只看重單一技能，而是展現數位思維、快速的應變力和學習習慣，與Hahow好學校合作就是希望主動出擊，招募更多數位人才。在面對瞬息萬變的數位金融領域，該公司已啟動全方位的數位人才招募計畫，從各面向展開人才招募，不再拘泥常見的人力銀行或線上線下徵才活動，相信真正的人才，即使非本科系，只要掌握趨勢、願意學習，一樣能在數位金融領域一展長才，落實真正的學有所用。

除積極的招募數位人才之外，台新金控說明，近期將參與包含台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學及中山大學等校園徵才博覽會，預計對外開放超過1,000名內外勤職務，包括儲備菁英（MA）、法金助理客戶關係經理人（ARM）、新世代數位財管專家（Jump Team）、數位金融產品經理、程式設計師等。更多徵才資訊可至台新金控人才招募網，或追蹤台新粉絲專頁「台新人才cool」即時獲取第一手訊息。

(工商 )