今年以來投資等級債受到經濟復甦及通膨高漲預期，引發公債殖利率走升而表現受到壓抑，但令人眼睛為之一亮表現逆勢突圍的金融次順位債，不僅是主要投資級債當中，年至今唯一維持正報酬，指數漲幅近0.1％，近一個月表現也同樣居投資級債類型之冠，漲幅近1.03％。

投信法人表示，在主要央行表示目前仍看不到持續性的通膨威脅，寬鬆貨幣政策仍將延續，收益相對具優勢的金融次順位債料持續吸引資金目光，加上近期公布之美國企業財報，金融業獲利表現亮眼，突顯產業基本面無虞，因此在市場仍具息收需求，又希望兼顧資產品質下，金融次順位債之表現仍不看淡。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，先前美國公債殖利率一度突破1.7％創13個月以來新高，不過聯準會（Fed）表示，近來公債殖利率走勢並不代表市場出現失序的狀況，重要的是目前金融環境及融資條件持續保持寬鬆，料殖利率大幅竄升的空間有限，近日在避險資金買盤進駐下，美債殖利率也自高點回落。

觀察債市資金流向，在美債殖利率先漲後跌下，投資等級債在利率高漲風險暫緩，以及近期部分區域疫情復燃激發避險需求之下，吸引穩健資金的低接配置。整體而言，在全球央行尚無結束QE政策的跡象，實質率仍處低檔的環境下，具投資級信評且擁有高息特色金融次順位債仍將吸引市場目光。

徐建華認為，從產業面來看，近期公布的美國第一季企業財報表現，金融業獲利年增率達126.3％，居主要產業之冠，顯示產業基本面表現健康，也有助帶動相關投資標的表現。從收益角度來看，金融次順位債之殖利率接近3.8％，接近高息券種的水準，在主要投資級債當中居冠，適度配置有助滿足收益與波動管理兼顧的投資目標。

(工商 )