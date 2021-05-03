立法院教文會今天審私校退場條例，高教工會動員在會場外陳情。（高教工會提供／林志成台北傳真）

立法院教育及文化委員會今天逐條審議《私校高級中等以上學校退場條例》草案，為私校退場建立法源依據。不過高教工會卻動員20多人在意場外陳情，他們高喊「退場要立法，但不要打假球」

今天立法院教文會的審議速度不快，到上午為止，僅審到第五條。其中，第四條朝野立委以共識，主管機關應組成私立高級中等以上學校退場審議會，委員15至25人，成員包括有關機關代表、學校代表法人、學校教師代表、學者專家及社會公正人士等。

此外，教育部提出審議會成立時，主管機關應另行增聘該校專任教職員及學生2人擔任委員，不受全部委員15人至25人的規定。但經過朝野協商後，審議會15人至25人中，至少要有1名原住民代表，另外新增的專任教職員及學生代表為各2人。

在會場外，高教工會動員20多人陳情，他們拿著「師生慘退，董事發財」、「停招重組董事會，不該有巧門」的標語，並向立委們高喊「不要打假球」。

高教工會秘書長陳尚志說，行政院版的《私校高級中等以上學校退場條例》草案，漏洞連連，充滿了讓教育部和私校董事會互通有無的巧門，未顧及師生權益，因此他們決定站出來，要求立法要慎重。

陳尚志說，過去以來，高教工會與諸多教育團體皆已出面指出：退場條例行政院版草案「漏洞連連」，包括「專輔學校仍能有三年期限改辦其他事業」（第24條）、「學校自行停招即可規避重組董事會」（第14條）、「停招前逼退教職員就可規避支付資遣費」（第17條）、「學生原校畢業權利僅保障一個年級、排除兩個年級」（第13條）等問題，貿然草率闖關立法，恐只會鼓勵受專輔私校盡速清空師生，過往惡性退場悲歌繼續上演。

高教工會提出四點訴求：一、學校停招後應一律重組公益董事會，不該有巧門規避；二、學校受專案輔導即不得改辦其他事業，應專注於維護既有師生權益；三、學生要原校畢業或轉學，應尊重學生選擇權，不得強迫學生轉學；四、教職員被迫離退皆應保障法定資遣費，且應包括已停招及停辦學校。

(中時 )