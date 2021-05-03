受歐、美、中三國，下半年燃料需求樂觀的情緒帶動，激勵倫敦油市反彈；分析師表示，疫苗接種將提升全球石油需求，此外美國3月份消費者支出增加4.2%，顯示經濟活動強勁，然而印度每日約有3至40萬人確診新冠病毒，加上醫療資源緊繃，令盤中油價漲跌互見；周一(5/3)截至台北時間上午11點25分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.09美元，報每桶63.49美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.36美元，報每桶67.12美元。(商品行情網)

(時報資訊)