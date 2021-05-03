偏東風影響，氣象局發布花蓮縣、台東縣大雨特報，今天台灣東部、東南部易有局部大雨發生，東北部也有局部較大雨勢發生的機率。中南部則是偏南風水氣上來，有下些雨，中午過後各地山區有局部短暫陣雨，近山區平地降雨機率也提高。

花蓮、台東發布大雨特報。(翻攝自 氣象局)

預報員劉沛滕表示，今天花東降雨是偏東風，太平洋水氣帶來明顯降雨，目前花蓮沿海雨勢較大。中南部下雨則是偏南風帶水氣進來，中層水氣往台灣移入，目前高雄就有些降雨，以小雨或飄雨為主。

劉沛滕解釋，原本3、4月會來的偏南風的水氣，今年是拖到現在才進來，中南部可以期待午後雷陣雨，在5月會越來越多。5月上旬是偏午後降雨為主，對緩解旱象有困難，明顯降雨要等到5月下旬，持續性的幾天豪大雨，才能真正為水庫解渴。

劉沛滕指出，周三(5日)鋒面以通過北部為主，周六、日(8、9日)的鋒面則是在北部海面，降雨以北部為主，中南部有午後雷陣雨。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則發文，指出現在目前台灣上空雷達回波看起來很熱鬧，問大家有人遇到下雨嗎？對此，網友紛紛留言回報：「台南目前毛毛雨」、「花蓮壽豐剛剛一陣蠻大的」、「台南永康正在小雨」、「高雄六龜下雨囉」。

(中時新聞網)