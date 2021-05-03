機師染疫案延燒確診連環爆 楊志良：社區感染恐大爆發

諾富特飯店染疫事件擴大，對於機組員隔離，5天居家檢疫變成只剩3天，以及機組員為什麼沒有強制打疫苗？資深媒體人黃暐瀚的廣播節目今（3）日邀請前衛生署長楊志良談及此事；而楊志良在節目最後，建議蔡英文總統與監察院長陳菊，應該領養一個小嬰兒，將他養育長大，才能真的「苦民所苦、樂民所樂」。這段話，也讓黃暐瀚陷入沉思。

針對疫情，黃暐瀚在臉書表示，從去年到現在，自己的態度一直都很清楚，希望解決問題、降低風險，不是怪誰罵誰，或叫誰下台就能一切太平。此次華航諾富特事件，已有24人確診，超過了部桃事件，楊志良在節目中直指這次的事件與政策錯誤有關。

諾富特飯店染疫事件影響持續擴大。（報系資料照）

機組員隔離為什麼才3天？黃暐瀚指出，一般台灣民眾從國外回台，必須隔離滿14天，機組員礙於調度問題，只需5天，現在5天又縮為3天，短短3天能避開潛伏期的風險嗎？

至於機組員為什麼沒有強制打疫苗？延續第一個問題，黃暐瀚說，如果機組員都有施打疫苗，感染風險雖不是零，但自然會大大降低，問題是台灣只買到AZ，醫護人員和機組員的施打意願都不高，這種情況之下，應該協調海外商購其他的疫苗，務必讓到處飛行的機組員，都在已施打疫苗的狀態下執勤，風險自然降低。

對此，楊志良表示，只能嚴格把關，期待好運，希望五月底之前，沒有其他的社區感染發生。節目最後，楊志良建議，蔡總統與陳菊院長，應該都去領養一個小嬰兒，養育長大，只有經歷這個過程，總統才會知道，一般老百姓養育孩子過程中的酸甜苦辣，也就能夠真的「苦民所苦、樂民所樂」。楊志良的一番話，讓黃暐瀚沉思了。

(中時新聞網)