法務部長蔡清祥上月公布一波檢察長人事調動名單。法務部定於5月5日(周三)上午舉行交接，由蔡清祥監交，新任檢察長立即上任；法務部表示，由於近日新冠疫情緊張，將加強防疫措施。

新任法務部一級主管，包括主任祕書柯麗鈴、法制司長毛有增、新任檢察長包括金門高分檢洪培根、台東地檢署蔡宗熙、花蓮地檢署鍾和憲、澎湖地檢署張春暉、金門地檢署戴文亮，連江地檢署黃智勇。

另調任新職的檢察長包括台南高分檢檢察長張清雲調高雄高分檢；花蓮高分檢檢察長費玲玲調台南高分檢；士林地檢署檢察長朱家崎調花蓮高分檢；金門高分檢檢察長林邦樑調台北地檢署。

嘉義地檢署檢察長繆卓然調士林地檢署；彰化地檢署檢察長徐錫祥調新北地檢署；台東地檢署檢察長陳松吉調苗栗地檢署；屏東地檢署檢察長黃謀信調台中地檢署；花蓮地檢署檢察長俞秀端調彰化地檢署。

金門地檢署檢察長張云綺調南投地檢署；南投地檢署檢察長張曉雯調嘉義地檢署；連江地檢署檢察長張介欽調屏東地檢署；澎湖地檢署檢察長李嘉明調宜蘭地檢署；宜蘭地檢署檢察長余麗貞調基隆地檢署。

(中時 )